Forlystelsepark ved Næstved er ikke spor morsom økonomisk

Mandag 27. februar 2017 kl. 22:19

Der er grinet i årevis, familierne har moret sig gevaldigt lige siden BonBon-Land ved Næstved slog dørene op for 25 år siden nu til april. Men der grines ikke bag skrivebordene i forlystelseparkens ledelse. Aktiviteterne er ikke spor morsom økonomisk. 110 millioner kr. i underskud de sidste 10 år.

Underskud-perioden er identisk med den tid, BonBon-Land har været spansk ejet af en virksomhed, der har forlystelseparker i hele Europa. Med dens overtagelse sluttede en epoke, hvor en enkelt initiativrig mand afhændede sit livværk.

Problemet for BonBon-Land er ganske enkelt. Der er for få besøgende. Antallet toppede med lidt over 600.000 i 2008.