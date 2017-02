Danmark sender flygtninge "hjem" til den sikre lemlæstelse eller død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 27. februar 2017 kl. 21:46Der er optræk til konfrontation i lufthavnen i Roskilde. Hvorfra et charterfly skal afgå til den afghanske hovedstad Kabul med 10 flygtninge, der tvinges "hjem" fra Danmark. Til et land, der afviser at modtage deres egne folk, som har fået afslag på asyl i et europæisk land. I dette tilfælde altså Danmark. Netværket Welcome to Denmark tropper op i et endnu ikke kendt antal i lufthavnen tirsdag i forsøg på at forhindre hjemsendelsen af flygtningene. De 10 er i fare for lemlæstelse eller endog død. Netværkets aktion vil bestå i at blokere indgangene til lufthavnen i Roskilde. Om det vil føre til konfrontation med politiet, hvorfra der øjensynligt holdes lav profil, vides ikke.Blandt de 10 flygtninge, der således udvises fra Danmark, er en, hvis familie er blevet dræbt i Afghanistan. En anden er gift og har et dansk født barn. Kaos og manglende dansk barmhjertighed.