Person indebrændt på Lolland

Mandag 27. februar 2017 kl. 12:37En ikke nærmere identificeret person indebrændte i formiddag i et hus ved nordvest lollandske Horslunde. Politiet ved endnu ikke, om den døde var beboer i huset. Man kender heller ikke endnu årsagen til den voldsomme brand, der gjorde det umuligt for brandvæsenet at komme ind i huset ved ankomsten.Det var store mængder sort, kvælende røg, der først efter nogen tids brand førte til, at der blev slået alarm.