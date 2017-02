Flere huse bliver usælgelige - i forvejen er der 60.000 tomme

Mandag 27. februar 2017 kl. 10:05Alle kampene for at gøre de danske yderområder mere attraktive for tilflyttere kan godt indstilles. Indsatsen nytter ikke. Afviklingen af yderområderne fortsætter nemlig med flere usælgelige huse, og i forvejen står der 60.000 tomme. Ifølge en prognose fra kommunernes landsforening vil der komme 2.500 flere usælgelige huse til hvert år.Når de gamle flytter ud af deres huse i landsbyer og på landet, kommer der ingen nye og/eller unge til. Husene forbliver tomme og usælgelige. Mere kontant kan det ikke udtrykkes.