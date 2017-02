Titanic-skuespiller død

Søndag 26. februar 2017 kl. 21:18Den amerikanske skuespiller Bill Paxton er død kun 61 år. Et film-kunstnerisk liv, der varede fra hans unge år, sluttede som følge af komplikationer efter en operation. Han var en af dem, der havde store roller, eksempelvis i filmene Titanic, Apollo 13 og The Terminator.William (Bill) Paxton var født i Texas, men drog allerede som ung til Californien og siden New York for at blive skuespiller. Det blev han, og en af de meget anerkendte.