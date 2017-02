Hus brændt ned - beboerne ikke hjemme men hvor er de?

Søndag 26. februar 2017 kl. 15:42Et hus ved landsbyen Gurre få km udenfor nordsjællandske Helsingør nedbrændte i nat. Beboerne var ikke hjemme, men søndag eftermiddag leder politiet stadig efter dem for at fortælle om branden. Der blev i nat søgt med hunde under branden, så man var sikre på, at ingen opholdt sig i flammerne.Der foreligger endnu intet bud på årsagen til den voldsomme brand, som startede midt på natten.