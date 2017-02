85-årig mand spøgelsebilist - i forkert retning på motorvej

Søndag 26. februar 2017 kl. 11:58Det er dødsenfarligt, når nogen forvilder sig i den forkerte kørselretning på en motorvej, som i nat på den fynske motorvej mellem Svendborg og Odense. En 85-årig mand indtog rollen som spøgelsebilist, men lykkeligvis var trafikken begrænset, og der skete ingen ulykker.Da politiet nåede frem til den gamle mand, havde han parkeret bilen i vejsiden og gik desorienteret rundt for at kigge efter en anden bilist, som han mente at have ramt ved forbikørsel. Der var dog ingen andre biler, og politiet havde heller ingen anmeldelser modtaget.