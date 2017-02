Brand i flygtningecenter - folk hoppede ud fra 2. sal

Søndag 26. februar 2017 kl. 10:25Mindst 2 personer er både røgforgiftet og kvæstet, fordi de hoppede ud fra 2. sal i et flygtningecenter i Vänersborg i det sydlige Sverige tæt ved kysten til Kattegat til morgen. En brand brød ud på 2. sal tidligt i morges, og mindst 8 andre blev røgforgiftet. Det er landets største flygtningecenter.Svensk politi og redning koncentrerede sig i første omgang om at redde folk og få branden slukket, hvilket lykkedes. Nu forsker man i brandårsagen og håber ikke, at der er tale om et forsøg på såkaldt mordbrand (at den var påsat med henblik på at brænde folk inde).