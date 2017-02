Melodi Grand Prix 2017 vundet af australsk født 21-årig kvinde

Lørdag 25. februar 2017 kl. 22:43Den 21-årige Anja Nissen født og opvokset i australske Sydney med danske forældre vandt i aften det danske Melodi Grand Prix 2017 med sangen "Where I Am" - som hun selv har været med til at skrive. Hun skal nu repræsentere Danmark ved det internationale grand prix i maj.Den "europæiske song contest" finder sted i Kiev i Ukraine.