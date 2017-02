Intet cirkus Benneweis i 2017

Lørdag 25. februar 2017 kl. 18:14Efter flere års underskud rejste det 130 år gamle cirkus Benneweis ikke rundt i Danmark sidste år. Det samme bliver tilfældet i år. Nul cirkus Benneweis i 2017 - måske i 2018. Ingen ved, fordi cirkusfolkene stadig sunder sig og overvejer, hvorledes et eventuelt fremtidigt cirkus skal se ud for at overleve.Baggrunden er de økonomisk ringe vilkår og muligheder for cirkus, især et svigtende publikum.