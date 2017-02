Bankdirektører og politikere havde hemmelige kreditkort

Lørdag 25. februar 2017 kl. 17:58Flere bankdirektører og politikere blandt flere end 60 personer i Spanien har i årevis haft hemmelige kreditkort. Hvormed de har betalt alskens luksus som rejser, smykker og natklub besøg. Flere har brugt halve og hele millioner kr. Tilsammen er der frådset for over 100 millioner kr.De hemmelige kreditkort blev imidlertid opdaget, og nu har de mange personer fået deres straf. Et par bankdirektører må således i fængsel 4½-6 år.Selv mente de mange bankdirektører, bankfolk og politikere, at de hemmelige kreditkort var frynsegoder tilknyttet deres lønaftaler. Imidlertid havde skattevæsenet ingen informationer herom, og nu er hammeren faldet og de hemmelige kreditkort ophørt. Luksuslivet varede for nogle af de dømte i hele 10 år.Udover afsløringerne, retsagerne og dommene er der stor forundring og kritik i den spanske befolkning af, at noget sådan har kunnet finde sted.