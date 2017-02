Journalist bombe-dræbt

Lørdag 25. februar 2017 kl. 17:40En ung kvindelig journalist blev dræbt og en kameramand kvæstet af en vejside-bombe i Mosul i Irak, hvor de i dag var tilstede under kampe mellem irakiske styrker og oprørgruppen Islamisk Stat (IS). Den ulyksalige begivenhed viser, hvor farligt det er at bevæge sig i kamp-områderne.Den dræbte journalist var ansat på en kurdisk TV-station.