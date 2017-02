Nedtælling til det danske Melodi Grand Prix 2017

Lørdag 25. februar 2017 kl. 13:42Det går snart løs, det danske Melodi Grand Prix (MGP), som sendes på Danmarks Radio (DR 1) i aften. På én gang et fantastisk show 2017 og samtidig markering af 60 året for det første danske MGP. Der er 10 sangere og musikere, som skal dyste om at repræsentere Danmark ved det europæiske grand prix.Fysisk afvikles det store show i messecentret i midtjyske Herning. DR 1 sender fra kl. 20.Det europæiske grand prix finder i år sted i Ukraine i maj.