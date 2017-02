Museums nye chef skal hugge hæle og klippe tæer

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 25. februar 2017 kl. 11:46Efter at være tiltrådt for flere måneder siden blev den nye chef for Museum Sønderjylland op til denne weekend budt officielt velkommen - vel vidende, at der er meget at gøre forude. Med at hugge hæle og klippe tæer i den vidt forgrenede museum-organisation, som spænder fra Sønderborg Slot og Dybbøl Mølle til kunstmuseet i Tønder og arkæologi i Haderslev.Den nye chef 55-årige Henrik Harnow, som har en fortid på jernbanemuseet i Odense, har på forhånd tilkendegivet, at der skal sammenlægges enheder og nogle lukkes. Det er snart "mandag" igen, og så vil det vise sig, hvad der kommer til at ske.