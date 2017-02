Højere løn til ansatte i butik

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 24. februar 2017 kl. 22:13I går brød det sammen, men det lykkedes alligevel arbejdgiverne og de ansattes forhandlere sent i eftermiddag at blive enige om en ny overenskomst inden for butik, kontor og lager for de næste 3 år. Aftalen betyder bl.a. højere løn for de butikansatte. Plus 321 kr. om måneden i hvert af de 3 år.Der er tilfredshed på begge sider af bordet med den nye overenskomst for områdets 186.000 ansatte.