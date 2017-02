74-årig kvinde anholdt - hendes mand fundet død i lejlighed

Fredag 24. februar 2017 kl. 12:05En 74-årig kvinde er blevet anholdt, efter at hendes 8 år yngre mand i går blev fundet død i deres lejlighed i Ørestaden i København. Politiet fandt omstændighederne ved mandens død mistænkelige, hvorfor man efterforsker sagen som mord. Om hustruen er sigtet herfor foreligger ikke oplyst.Den anholdte kvinde fremstilles i dag i grundlovforhør, hvilket peger i retning af, at politiet kan have vigtige beviser omkring den dødfundne mand og imod hende.