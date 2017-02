Lyngby begravet i sne - superliga kamp er aflyst

Fredag 24. februar 2017 kl. 10:59København-området fik nattens sne i mængder, så man til morgen havde og hele dagen i dag har kamp til stregen. I Lyngby betyder det, at fodboldklubbens superliga kamp mod Esbjerg er aflyst. Det velspillende københavnske mandskab, som er placeret på ligaens 3. plads, kunne til morgen konstatere 10 cm sne over hele banen.Man er straks gået igang med at finde en ny dato for kampen mod vestjyderne.