Forhandlinger om overenskomst for butik og kontor afbrudt

Fredag 24. februar 2017 kl. 06:24Sent i aftes forlod forhandlerne fra arbejdgivere og ansatte inden for butik og kontor for 2. gang i denne måned hinanden uden at være nået til et resultat. Der skal indgås ny overenskomst for 186.000 ansatte. Nu orienteres forligmanden om situationen.Det er snart 2 uger siden, forhandlerne på industriens område nåede til enighed om en ny 3-årig overenskomst for 230.000 ansatte. Det var en godt varsel, som altså ikke er blevet efterfulgt af samme succes og enighed (endnu) inden for butik og kontor fagene.