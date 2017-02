Arla Foods forsvarer sig mod artikel om at skumme fløden

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 23. februar 2017 kl. 10:54En artikel i guldborgsundavis.dk i går om Arla Foods kæmpemæssige overskud trods faldende omsætning er faldet mejeri-giganten for brystet. I et kortfattet indlæg forsvarer kommunikationdirektør Kasper Ibsen Beck fra Arla Danmark virksomheden. Vi citerer her den modtagne reaktion fra Arla:"I har i jeres avis skrevet en artikel om Arla årsregnskab. I denne artikel skriver I blandt andet: ”Men overskuddet blev oppe og viser, hvorledes Arla skummer fløden på bekostning af de mælkeproducerende landmænd”.Denne formulering undrer jeg mig over. Som I ganske givet ved, så er Arla et andelsselskab ejet af landmændene selv. Og alt overskud i andelsselskabet Arla tilhører således landmændene selv. At selskabet Arla således ”skummer fløden på bekostning af landmændene”, er fejlagtigt og misledende. Specielt fordi, Arlas bestyrelse (der består af landmænd) foreslår, at der i forbindelse med årsregnskabet efterbetales 124 millioner euro til landmændene ud af de penge, Arla har tjent i 2016.Jeg går ud fra, at I snarest muligt ændrer formuleringen i jeres artikel, så den afspejler fakta og Arlas ejerstruktur."