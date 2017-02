Tyrkiet fuldender den islamiske stat helt i Erdogans ånd

Onsdag 22. februar 2017 kl. 23:20Med accept af kvindelige officerers brug af hovedtørklæde (og altså afskaffelse af forbudet herom i det tyrkiske militær) har landet fuldendt sin udvikling til islamisk stat helt i enehersker Recep Erdogans ånd. Alle andre steder i det tyrkiske statsystem er forbudet mod hovedtørklædet forlængst ophævet.Udviklingen i Tyrkiet går i den stik modsatte retning af alle europæiske lande. Det er sværere og sværere at se noget kulturelt grundlag for fremtidigt samarbejde med det muslimske Tyrkiet. Indtil videre har ingen i de demokratiske europæiske lande dog turde tage et opgør med Erdogan - men det kommer.Verden er i hastig forandring - ikke mindst under inspiration fra den amerikanske præsident Donald Trump.