Gældsat klassisk hus i Nykøbing F sendt til tvangauktion

Onsdag 22. februar 2017 kl. 22:37Ejendommen Østerbrogade 78 i Nykøbing F er et klassisk hus fra 1920erne, forgældet med lån og udlæg for over 1½ million kr. Det er som følge heraf sendt til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 15. marts. Huset er offentligt vurderet til 1.050.000 kr.Det består af 149 kvm bolig, dertil fuld kælder og 389 kvm grund.