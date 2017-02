Postvæsenets eksistenskrise på den politiske dagsorden

Onsdag 22. februar 2017 kl. 21:40Alle Folketingets partier bag postforliget har i dag været samlet om bordet for at drøfte postvæsenets eksistenskrise. Dansk og svensk post drives sammen under svensk ledelse og med Sverige som 60% ejer og Danmark de resterende 40%. Men det går skidt. Meget skidt, og det har politikerne nu forstået alvoren af og sat eksistenskrisen på dagsordenen.Efter dagens møde foreligger ingen beslutninger, men derimod et varsel om, at man nu trækker i arbejdtøjet for at finde en løsning - sammen med svenskerne. PostNord, som dansk og svensk postvæsen hedder i dag, skal og vil overleve. Ingen ved blot endnu på hvilke betingelser og hvordan.