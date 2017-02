Lidt for kærlige hjemmehjælpere på besøg i Slagelse

Onsdag 22. februar 2017 kl. 16:53Et par kvinder udgav sig i går for at være hjemmehjælpere, da de ringede på døren hos en 89-årig mand i vestsjællandske Kirke Stillinge tæt ved Kattegat. De gav samtidig den gamle mand nogle kram, som imidlertid dækkede over en lidt for kærlig og uærlig adfærd. De stjal nemlig hans tegnebog.Da de "hjælpsomme" kvinder forlod manden igen, havde de tillige gennemsøgt skuffer og skabe. Tegnebogen indeholdt iøvrigt en del kontanter, så damerne fik sig sikkert rigelig betalt.