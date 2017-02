Nordea Bank skifter ud i toppen i forsøget på at blive bedre

Onsdag 22. februar 2017 kl. 11:08Den danske del af nordiske Nordea Bank får ny topchef inden for de næste 3 måneder. Hvor den tidligere Handelsbanken-direktør Frank Vang-Jensen sætter sig for bordenden i Nordea Danmark. Den hidtidige chef Peter Lybecker går på pension og privatkunde chefen Torben Laustsen placeres i et andet job.Det er bare ikke godt nok, når en bank taber 25.000 kunder på et år, som tilfældet var for Nordea Bank i Danmark i 2016. Den nye topchef skal forsøge at gøre banken bedre, og forbedre dens omdømme.