1 dræbt og 22 kvæstet i bus-kollision med holdende lastbil

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 21. februar 2017 kl. 23:15Der meldes om 1 dræbt, men flere hårdt kvæstede blandt ialt 22, som i rækker af ambulancer i aften blev kørt på sygehus fra motorvej E18 ved den midt/sydsvenske by Örebro. De mange personer befandt sig i en bus, der kolliderede med en holdende lastbil. Derefter kolliderede også biler. Alt var i et nu kaos på stedet.Det frygtes, at antallet af dræbte vil stige, idet der blandt de kvæstede er enkelte meget stærkt medtagne.