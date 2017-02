Holland på vej til at indføre legal dyrkning af cannabis

Tirsdag 21. februar 2017 kl. 21:56Det første af de 2 kamre i det hollandske parlament har nu stemt for at legalisere dyrkning af cannabis, der anvendes både af narkomaner og smerte-medicinsk. Den nye lovgivning vil give professionelle mulighed for at dyrke planten og dermed skabe grundlag for at udvinde det stimulerende middel.Afstemningen i dag i det hollandske underhus endte 77-72 i favør af den lov, som er på vej til at legalisere dyrkningen af cannabis. Nu skal senatet behandle forslaget og stemme.