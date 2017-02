Sikkerhedtjek af besøgende på kunstmuseum med Jorn

Tirsdag 21. februar 2017 kl. 21:28Det er et oplagt spørgsmål, om ikke sikkerhedtjek alle mulige steder efterhånden er ved at tage overhånd. Det synes mange - og dem vil der være flere af nu, efter at også et af landets kendte kunstmuseer er begyndt at sikkerhedtjekke besøgende. Det er Jorn-museet i Silkeborg, som lige nu udstiller over 100 værker af Asger Jorn og norske Edvard Munch.Udstillingen af de 2 kunstmalere åbnede for lidt over en uge siden og fortsætter frem til slutningen af maj. Den kan studeres på www.museumjorn.dk inden man i givet fald tager en tur til det midtjyske.