Ung mand dræbt i solo-ulykke

Tirsdag 21. februar 2017 kl. 19:16En 18-årig mand blev sent i eftermiddag dræbt i en solo-ulykke på en lokal vej syd for vestjyske Varde. En 17-årig dreng, der var passager i bilen, blev alvorligt kvæstet. Politiets antagelser går på, at bilen har ramt et vejtræ, men herudover har man endnu ingen forklaring på ulykken.Ingen andre var i nærheden, da den voldsomme ulykke skete.