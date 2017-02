Højeste auktion-bud 100.000 kr. for byhus i Maribo

Tirsdag 21. februar 2017 kl. 14:03Domkirkebyen Maribo har ikke den tidligere appel over for tilflyttere. Det ses også ved tvangauktionerne, eksempelvis over byhuset Østergade 45. Ved første auktion var højeste bud 100.000 kr. for de 62 kvm bolig og 198 kvm grund offentligt vurderet til ½ million kr. Der er ikke mange købere.Det ejende dødbo forsøger nu med en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F onsdag 22. marts om muligt at få lidt mere for ejendommen.