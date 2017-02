Lolland-Falster gør klar til valget af ny biskop - digitalt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 21. februar 2017 kl. 13:24Den 28. marts er sidste frist for at stille kandidater til valget af den nye biskop i Lolland-Falster Stift. Der skal findes en afløser for Steen Skovsgaard, der til sommer går på studie-pension. I slutningen af april udsendes derefter stemmematerialet til den 1. valgrunde.Det mest nyskabende næstefter en ny biskop er at valget afholdes digitalt.