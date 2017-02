Voldsomt opgør mellem politi og beboere i Stockholm

Tirsdag 21. februar 2017 kl. 10:57Urolighederne i de svenske storbyer tager til. I Malmø ved Øresund er mord ved at høre til månedens "menu", og i hovedstaden Stockholm tæver beboere i indvandrer-kvartererne løs på politiet, som må flygte. Igen i nat var et voldsomt opgør i bydelen Rinkeby, hvor der blev kastet sten mod politiet, som svarede igen med varselskud.Urolighederne i den svenske hovedstad begyndte midt på aftenen og tog derefter til hele natten. Ingen kan vide sig sikker, det er bedst at holde sig helt væk fra gaden.Der bor 15.000 hovedsageligt indvandrere og flygtninge i Rinkeby-bydelen i Stockholm.