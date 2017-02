Besked fra USA - så er det til lommerne NATO-venner

Mandag 20. februar 2017 kl. 19:36Der sker store forandringer i verden efter valget af USAs nye præsident Donald Trump. I Europa og NATO har der været ventet den sidste måneds tid. Under vicepræsident Mike Pences besøg er der netop kommet lidt afklaring. Specielt i NATO-regi er beskeden klar: til lommerne venner.Sådan at forstå, at de mange andre deltagende NATO-lande må betale et større bidrag til forsvar alliancen.Beskeden til EU er, at USA deler værdier med europæernes fællesskab. Det var alt.