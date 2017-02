Klik til 93 millioner kr.

Mandag 20. februar 2017 kl. 15:26Sjovt som bureaukratiet kan omregne bagatel-agtige ændringer til sparede million-beløb. Eksempelvis i dag, hvor erhvervministeriet gør stor ståhej ud af, at virksomheders ejere og direktører i fremtiden kan benytte deres eget private NemID også til at logge ind for firmaet. En besparelse man opgør til 93 millioner kr.Der er ingen tvivl hos de fleste af Danmarks 600.000 virksomheder om, hvor der ellers kan spares på bureaukrati og omkostninger. Der er nemlig meget at afskaffe og/eller ændre - så måske ministeriet skulle søge hjælp...