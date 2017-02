Hungernød erklæret i land med 14 millioner indbyggere

Mandag 20. februar 2017 kl. 13:08Afrikanske Sydsudan er erklæret i hungernød tilstand. FN og landets regering peger på, at de første 100.000 af landets 14 millioner indbyggere er ramt af sult, og at mindst 1.000.000 yderligere er lige på kanten heraf. Borgerkrig i landet og økonomisk ruin har store dele af skylden for den ulyksalige situation.De seneste 6 år har intet land været erklæret i hungernød, som tilfældet er nu i det central-afrikanske land. Kampen går nu på at skaffe føde og medicin frem til de ramte - og undgå en endnu værre katastrofe.