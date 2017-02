Mand anholdt for at besidde pumpgun i bolig i Næstved

Mandag 20. februar 2017 kl. 12:27En ikke nærmere identificeret mand fremstilles om lidt i grundlovforhør i retten i Næstved, efter at han i formiddag blev anholdt for at besidde en såkaldt pumpgun (jagtvåben) i sin bolig. Våbnet blev fundet i sidste uge, og siden har politiet søgt efter manden, som det altså nu er lykkedes at finde.Politiet er meget fåmælt omkring sagen, herunder om identiteten af den anholdte mand.