Ecstacy-piller fyldt med rottegift slog 18-årig kvinde ihjel

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 20. februar 2017 kl. 10:17Tragedien omkring en 18-årig kvinde, der i weekenden døde af et ecstacy-trip i vestjyske Esbjerg, udvikler sig. Nu er det kommet frem, at pillerne, den unge kvinde indtog, var fyldt med rottegift. Oplysninger givet af sygehuset til den unge kvindes ulykkelige forældre.Forældrene er fattede nok midt i sorgen til at bringe oplysninger og advarsler frem, så andre ikke begår en tilsvarende dumhed.