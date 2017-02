Bevæbnet mand kaprede bus og stak af med politiet i hælene

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 19. februar 2017 kl. 22:19En endnu ikke nærmere identificeret mand, øjensynligt psykisk ude af balance og/eller påvirket af stimulanser, kaprede i aften en bus i rute ved et stoppested i midtjyske Nørre Snede. Truende med en kniv smed han passagerer og chauffør ud af bussen - og kørte så selv videre sydpå. Snart med politiet i hælene.Det lykkedes politiet at få bussen stoppet, da den nærmede sig den dansk-tyske grænse. Herefter stak manden kortvarigt af til fods, men blev anholdt. Lige nu er politiet i færd med at afklare og løse den mærkelig opståede situation og opgave.