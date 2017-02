"Menneskehandel" - fodboldklub sælger spiller og scorer kassen

Søndag 19. februar 2017 kl. 15:53Ålborg Boldspilklub A/S har med øjeblikkelig virkning solgt den 21-årige Christian Bassogog til den kinesiske klub Henan Jianey FC. En "menneskehandel" som gør, at den nordjyske superliga klub rigtig scorer kassen. Man opjusterer således forventningerne til økonomien i 2017.Man forventer et overskud på 15 millioner kr. efter både indkøb af spillere og andre investeringer i klubben i år. Altså er der lagt et stort million-beløb på bordet for den netop solgte spiller.