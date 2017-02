Ecstacy-dødfald tager dramatisk udvikling - unge mænd anholdt

Søndag 19. februar 2017 kl. 15:08En 18-årig kvindes død i et ecstacy-trip i vestjyske Esbjerg natten til i går har taget en dramatisk udvikling. Politiet fandt flere af de dødbringende piller, den unge kvinde havde indtaget, og har anholdt 2 unge mænd. De er i dag blevet varetægtfængslet 4 uger i et grundlovforhør.Mændene på 20-22 år har afvist at have solgt narko, men at deres besiddelse heraf alene var til eget brug. Herom handler i alle tilfælde politiets sigtelser mod dem.Om de senere vil blive forsøgt draget til ansvar for den unge kvindes død kan kun tiden vise.