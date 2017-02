Landmand tildelt en knytnæve i ansigtet af stærkt utilfreds bilist

Lørdag 18. februar 2017 kl. 23:34En 54-årig sydjysk mand blev i eftermiddag anholdt for vold, efter at han havde givet en 51-årig landmand et knytnæveslag i ansigtet. Manden kørte i sin bil forbi den 51-årige, som kørte traktor. Vendte om og stoppede landmanden. Fordi han ikke kørte korrekt efter den 54-åriges mening. Og bang - knytnæven sad lige i landmandens ansigt.Ifølge politiets oplysninger kendte de 2 mænd hinanden i forvejen. Om det har haft betydning for den korporlige meningudveksling er uvist.