Politikerne vil igen sælge ud af fællesskabets arvesølv

Lørdag 18. februar 2017 kl. 16:09Den mærkelige mangeårige proces, hvor politikerne sælger ud af fællesskabets arvesølv fortsætter. Nu er det naturgasselskabet HMN, der ejes af borgerne i 57 kommuner, man pønser på at sælge. For at få penge i kommunekasserne, hvor der i forvejen sløses og slet ikke passes på skatteydernes hårdt tjente penge.Tidligere er massevis af fællesskabets funktioner solgt og/eller privatiseret. Tog, busser, færger, telefon, post og meget mere. Alle ved, at det enten har ført til dårligere service og/eller er blevet meget dyrere.Ingen spørger borgerne, der er fællesskabets aktionærer. Nej, den politiske elite træffer blot beslutningerne henover hovedet på dem, der betaler. Hvis regninger til vand, el, varme, spildevand, m.m. stiger og stiger. Uden at de bliver spurgt.Det er en mærkelig måde at forvalte fællesskabets rigdom på. Det skulle man nok tænke på næste gang, der skal sættes kryds på en stemmeseddel. Nogen må vel byde sig til med et alternativ...