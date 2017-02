Mr. All England er død

Lørdag 18. februar 2017 kl. 12:57Om nogens navn så stod der Erland Kops på badminton turneringen All England i en lang årrække. Den danske Mr. All England er nu død 80 år. Efter at have sat sig spor i sportens verden med sine fantastiske præstationer. 7 gange vinder i single og 4 gange i herredouble, hvad ingen andre har præsteret ved All England.Erland Kops var københavner-dreng og hovedstaden forblev hans danske omdrejningpunkt. Han boede således også i København ved sin død.