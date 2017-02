Kanin-bog forfatter død

Fredag 17. februar 2017 kl. 22:03Den hollandske forfatter Dick Bruna er død 89 år. Han skabte kanin-figuren Miffy og skrev bøger herom. 30 blev det til fra den første i 1955, oprindelig for at underholde hans egen søn. 85 millioner eksemplarer er solgt af bøgerne til dato. Det blev også til en TV-serie og film.Hendrik Magdalenus (Dick) Bruna nåede at skrive over 100 bøger, men ingen slog igennem som Miffy. Han blev født i Utrecht, hvor han i nat sagde fredfyldt farvel til livet.