Kvinde sur over mangel på metadon i Næstved - anholdt

Fredag 17. februar 2017 kl. 16:14En 54-årig kvinde på et behandlinghjem i Næstved har en voldsag foran sig, efter at hun inden for de sidste par døgn blev anholdt for voldelig adfærd. Hun var sur over mangel på metadon, og i 2 omgange måtte politiet tilkaldes. I det ene tilfælde havde kvinden taget kvælertag på en jævnaldrende ansat kvinde.Den sure og voldelige kvinde var også fuld, hvilket ikke forbedrede mulighederne for at komme i pædagogisk kontakt med hende.