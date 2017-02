Mand fik sex af prostitueret - stak af og så blev hun anholdt

Fredag 17. februar 2017 kl. 15:10Det var noget af en spøjs episode, der i går middag udviklede sig i nordsjællandske Kokkedal. Hvor en mand fik en omgang sex af en prostitueret kvinde, som efterfølgende blev anholdt. Ikke fordi hun gav ham sex, men fordi manden stjal kød for 3.000 kr. i et supermarked, stak af og lod hende tilbage i butikkens og politiets hænder.At det endte med kødtyveriet, skyldtes at manden ikke kunne betale kvinden for hendes sex-ydelser. Derfor foreslog han at afregne i naturalier, og de gik på indkøb i supermarkedet. Der udvalget hun varerne, som manden imidlertid stak af med. Han er ikke set siden.