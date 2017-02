Flygtninge kravlet over meterhøj pigtråd til spansk land

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 17. februar 2017 kl. 10:57Omkring 500 flygtninge har i dag bestormet det spanske landområde Ceuta på den nordafrikanske kyst. De er kravlet over meterhøj pigtråd for at komme til det lukkede spanske territorium og kunne søge asyl. Både flygtninge og politifolk er blevet kvæstet ved aktionen.Spanien har 2 lukkede landområder på den nordafrikanske kyst. Når flygtninge først dem, så er de på europæisk jord og omfattet af folkeretten.