Morgenduelig kiosk-røver

Fredag 17. februar 2017 kl. 10:07En morgenduelig maskeret mand gennemførte for lidt over 4 timer siden røveri mod en 7-Eleven kiosk i nordjyske Ålborg. Med en pistol truede røveren en ansat til at udlevere penge, hvorefter han i løb flygtede og forsvandt i storbyen. Politiet leder fortsat efter ham.Selvom politiet har et godt signalement af manden, sætter man lige nu sin lid til, at nogen har gjort observationer, der kan føre til røverens pågribelse.