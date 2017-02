Påsat brand på forsorghjem - brandslukkere fjernet

Fredag 17. februar 2017 kl. 06:20En brand på forsorghjemmet Vibohøj i midtjyske Viborg for 2 døgn siden var påsat. Endda omhyggeligt, idet alle stedets brandslukkere var fjernet, inden ilden blev antændt. Det blev den derefter i et gardin, så det rigtig kunne tage fart. Hvilket imidlertid ikke skete, fordi personalet opdagede ilden og med lynets hast fik tilkaldt brandvæsenet.Politiet har siden efterforsket for at finde den skyldige. Om det er lykkedes, er endnu ikke oplyst.