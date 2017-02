48 dræbt af bilbombe

Fredag 17. februar 2017 kl. 03:19Det er gået voldsomt for sig i Irak akkurat som i Pakistan de seneste dage. I går værst da en bilbombe i hovedstaden Bagdad dræbte mindst 48 og kvæstede endnu flere. De forudgående 2 dage blev mindst 24 dræbt i andre tilsvarende aktioner, som havde samme "afsender".Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har nemlig erklæret at stå bag de dødbringende angreb i Irak, senest det meget voldsomme i går. Det fandt sted i en stærkt trafikeret gade i hovedstaden og ramte hovedsagelig tilfældigt forbipasserende.