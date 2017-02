Røver tømte købmands kasse og kørte derefter bort

Torsdag 16. februar 2017 kl. 23:16En maskeret mand havde i aften held til at fuldføre et klassisk røveri mod en købmand i landsbyen Krogager 6 km fra sydjyske Grindsted. Med en pistol truede han de ansatte til at udlevere hele kassebeholdningen, hvorefter han gik ud til en ventende bil og kørte bort.Politiet er i besiddelse af et godt signalement af røveren og beskrivelse af flugtbilen, men det er jo ingen garanti for, at de bliver fundet.